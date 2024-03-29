Intip Kisah Sukses Ibu Rumah Tangga Bisnis Logistik

JAKARTA - Kebutuhan pasar yang terus berkembang turut menciptakan peluang-peluang baru yang bisa dicoba pada dunia bisnis dan wirausaha.

Hal ini juga yang ditangkap oleh Lilyana Santoso, seorang ibu rumah tangga yang mencoba peruntungannya untuk memulai bisnis logistik.

BACA JUGA: BTN Bidik Nasabah Orang Kaya Baru Rp8 Triliun

Baginya yang juga menjadi seorang Ibu Rumah Tangga, bisnis logistik ini memberikan fleksibilitas yang cukup besar dalam mengatur waktu, sehingga ia dapat menjalankan bisnis ini sambil tetap memprioritaskan perannya sebagai ibu dan istri.

“Toko kue merupakan bisnis pertama yang saya kembangkan. Namun, saat pandemi COVID-19 melanda, pembelian kue berkurang drastis sampai akhirnya saya harus menutup toko kue tersebut. Namun, seorang pebisnis harus memiliki semangat pantang menyerah, sehingga saya terus mencari peluang bisnis baru. Saat itulah saya dikenalkan teman saya dengan Lion Parcel,” ujar Lilyana Santoso, yang lebih akrab disapa Lily, dikutip, Jumat (29/3/2024).

Melihat peluang tinggi di industri logistik, Lily kemudian memantapkan pilihannya menjadi mitra agen dan membuka keagenan pertamanya di kawasan ruko Cempaka Mas.