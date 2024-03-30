Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR Hari Ini

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |07:39 WIB
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR Hari Ini
Harga BBM hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR hari ini. Pertamina memutuskan untuk tidak melakukan perubahan harga jual BBM non subsidi per Maret 2024.

Pada awal Februari 2024, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa keputusan harga Pertamax Series dan Dex Series tetap di Bulan Februari ini telah melalui evaluasi berkala mengacu kepada formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

"Harga BBM non subsidi memang sesuatu yang dievaluasi berkala, penyesuaian harga naik, penyesuaian harga turun, maupun harga tetap dipertimbangkan seluruh badan usaha sesuai regulasi yang berlaku," terang Irto dalam keterangan resminya.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk menaikkan harga BBM per Maret 2024. Pada laman resmi Shell, kenaikan harga BBM ini terjadi untuk seluruh produknya untuk SPBU di Jawa dan Sumatera Utara.

Mengikuti jejak Shell, SPBU Vivo juga menaikkan harga pada seluruh jenis BBM-nya. Kemudian, harga BBM di SPBU BP-AKR juga mengalami kenaikkan mulai 1 Maret 2024. BP AKR menyebutkan, harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Seluruh jenis BBM di SPBU BP AKR catat kenaikan harga termasuk di DKI Jakarta.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR yang berlaku hari ini, Sabtu (30/3/2024):

SPBU Pertamina

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.100 per liter

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
