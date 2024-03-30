6 Fakta Menarik PIK dan BSD Jadi PSN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi merilis 14 daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2024. Dua di antaranya adalah PIK 2 dan BSD yang merupakan proyek konglomerat RI yang pernah berinvestasi ke Ibu Kota Nusantara.

PIK 2 merupakan garapan milik Sugianto Kusuma alias Aguan dan BSD milik konglomerat Franky Oesman Widjaja selaku bos Sinar Mas Group.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Sabtu (30/3/2024), berikut fakta-fakta mengenai PIK 2 dan BSD yang masuk daftar PSN.

1. Masuknya PIK dan BSD Sebagai Balas Budi

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menanggapi masuknya 2 proyek konglomerat RI tersebut ke dalam daftar PSN. Menurutnya, langkah tersebut merupakan semacam 'upah' atas investasi bos properti ke IKN belakangan.

BACA JUGA: Sri Mulyani Sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 ke BPK

"Jadi perkiraan banyak orang bahwa itu proyek say thank you Presiden Jokowi terhadap para konglomerat yang mem- backup dia di IKN bisa jadi, karena Wakil Kepala OIKN (Dhony Rahajoe) sudah dari Sinar Mas, Aguan sudah menjadi koordinator dari semua investor asing masuk (konsorsium nusantara)," ungkap Agus, pada 25 Maret 2024.