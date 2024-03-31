Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina 1 April 2024, dari Pertalite hingga Pertamax

JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina yang berlaku mulai 1 April 2024.

Harga BBM Pertamina ini mulai dari Pertalite hingga Pertamax Series.

Berikut ini harga BBM Pertamina 1 April 2024 yang berlaku di Jabodetabek:

- Harga solar subsidi Rp6.800 per liter

- Harga Pertalite Rp10.000 per liter

- Harga Pertamax Rp12.950 per liter

- Harga Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter

- Harga Pertamax Turbo Rp14.400 per liter,

- Harga Dexlite Rp14.550 per liter

- Harga Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Diketahui, Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha yang menyalurkan dan menjual BBM kepada masyarakat menetapkan pada bulan April 2014 tidak ada perubahan harga jual pada BBM non subsidi atau disebut juga jenis bahan bakar umum (JBU).

Jenis BBM tersebut adalah Pertamax series yang terdiri dari Pertamax dan Pertamax Turbo serta Dex Series yang terdiri dari Dexlite dan Pertamina Dex.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, keputusan tidak melakukan perubahan harga mengacu pada beberapa aspek antara lain Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM.

“Penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan hasil evaluasi oleh seluruh badan usaha sesuai regulasi formula harga yang berlaku. Berdasarkan perhitungan evaluasi harga serta dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri ini, maka manajemen memutuskan untuk tidak menaikkan harga di bulan April ini,” kata Irto.