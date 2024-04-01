4 Fakta 190 Juta Orang Mudik Lebaran 2024, Terbesar Sepanjang Sejarah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut jumlah pemudik pada Lebaran 2024 mencapai 190 juta orang pemudik yang akan menempuh perjalanan pulang kampung pada tahun ini. Jumlah ini naik sebanyak 56% dibanding mudik saat Idul Fitri tahun lalu.

Jokowi menghimbau agar masyarakat berangkat mudik lebih awal, atau jika tidak bisa berangkat lebih awal kemungkinan bisa keluarga dulu yang diberangkatkan duluan. Tujuannya agar proses mudik pada tahun ini berjalan lancar, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Dikutip Okezone, Senin (1/4/2024) berikut fakta-faktanya:

1. Kenaikan jumlah pemudik diprediksi mencapai 56%

"Mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Kenaikannya 56 persen dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini kurang lebih, ini dari survei," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Pembukaan Kongres HikmahBudhi di Jakarta dikutip Antara Kamis (29/3/2024)

2. Diharapkan untuk para pemudik berangkat lebih awal

Jokowi menjelaskan bahwa jumlah pemudik mencapai 190 juta orang bukanlah jumlah yang sedikit.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal, seperti memberangkatkan anggota keluarganya terlebih dahulu.

Dengan begitu, Presiden berharap masyarakat dapat mudik dalam posisi yang nyaman.