Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Pertamina Tak Naikkan Harga BBM Jelang Lebaran 2024

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |03:59 WIB
Alasan Pertamina Tak Naikkan Harga BBM Jelang Lebaran 2024
Alasan Pertamina Tak Naikkan Harga BBM Jelang Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Pertamina tidak menaikkan harga BBM pada April atau jelang Lebaran 2024.

Harga BBM Pertamina khususnya non subsidi seperti Pertamax series ini tidak berubah sejak Januari 2024 meski harga minyak dunia cenderung bergerak naik.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, keputusan tidak melakukan perubahan harga mengacu pada beberapa aspek antara lain Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM.

“Penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan hasil evaluasi oleh seluruh badan usaha sesuai regulasi formula harga yang berlaku. Berdasarkan perhitungan evaluasi harga serta dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri ini, maka manajemen memutuskan untuk tidak menaikkan harga di bulan April ini,” kata Irto, Senin (1/4/2024).

Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha yang menyalurkan dan menjual BBM kepada masyarakat menetapkan pada bulan April ini tidak ada perubahan harga jual pada BBM non subsidi atau disebut juga jenis bahan bakar umum (JBU).

Jenis BBM tersebut adalah Pertamax series yang terdiri dari Pertamax dan Pertamax Turbo serta Dex Series yang terdiri dari Dexlite dan Pertamina Dex.

Saat ini harga Pertamax adalah Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175810//pertamina-RFyX_large.jpg
Pertamina Akan Beli Minyak dari Sumur Rakyat dengan Harga 80 persen dari ICP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688//bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175454//bbm-m15T_large.jpg
Harga BBM Pertamina hingga Shell Resmi Naik, Berlaku Hari Ini 9 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175387//pertalite-3pgM_large.jpg
Pertamina Pastikan BBM Pertalite Tak Mengandung Etanol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143//spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141//prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement