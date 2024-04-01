Padati Pelabuhan, Angkutan Logistik Naik 22% Jelang Lebaran 2024

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat angkutan logistik naik sebesar 22%. Angka itu dibukukan pada periode 28-31 Maret 2024 atau hingga H-10 Lebaran.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin mengatakan, kendaraan logistik yang didominasi truk terpantau mengalami peningkatan volume selama libur panjang akhir pekan atau perayaan Paskah.

Di mana, pada periode 28-31 Maret tahun ini terdapat 10.666 unit truk atau setara 44% dari total jumlah kendaraan yang menyeberang ke Sumatera.

“Angka tersebut menunjukan adanya kenaikan arus kendaraan logistik sebesar 22%, jika dibandingkan realisasi produksi pada periode yang sama Ramadhan tahun lalu yakni sebanyak 8.691 unit truk,” ujar Shelvy, Senin (1/4/2024).

Dia menilai, pergerakan trafik kendaraan logistik akan terus meningkat beberapa hari ke depan hingga H-5 Lebaran.

Pasalnya, hal itu dipicu oleh adanya pembatasan angkutan truk saat arus mudik yang mulai berlaku Jumat (5/4/2024) pukul 09.00 sampai dengan Selasa (16/4/2024) pukul 08.00 waktu setempat.