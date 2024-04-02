Wall Street Mixed, Indeks Dow Jones dan S&P Kompak Melemah

JAKARTA - Wall Street ditutup mixed dua arah pada perdagangan Senin (1/4/2024) waktu setempat. Indeks Dow Jones dan S&P terseret oleh kekhawatiran investor mengenai waktu penurunan suku bunga oleh Federal Reserve setelah data manufaktur yang lebih kuat dari perkiraan mendorong imbal hasil Treasury lebih tinggi.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 240,52 poin, atau 0,60%, menjadi 39,566.85, S&P 500 (.SPX) kehilangan 10,58 poin, atau 0,20%, menjadi 5,243.77 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) menguat 17,37 poin, atau 0,11%, menjadi 16.396,83.

Institute for Supply Management (ISM) mengatakan PMI manufaktur meningkat menjadi 50,3 bulan lalu, angka tertinggi dan pertama di atas 50 sejak September 2022, dari 47,8 pada bulan Februari. Hal ini menunjukkan sektor manufaktur, yang terpukul oleh kenaikan suku bunga, mulai pulih.

Nasdaq ditutup menguat tipis, seiring dengan sektor teknologi S&P 500 (.SPLRCT). Indeks semikonduktor (.SOX) melonjak 1,2%.

“Jika perekonomian masih cukup kuat dan sekarang data PMI mulai naik, hal itu menunjukkan mungkin ada tekanan kenaikan pada imbal hasil,” kata Keith Lerner, kepala strategi pasar di Truist Wealth di Atlanta.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun dan dua tahun melonjak ke level tertinggi dalam dua minggu menyusul data manufaktur.

Pasar suku bunga berjangka AS memperkirakan peluang penurunan suku bunga sebesar 58% pada bulan Juni, turun dari sekitar 64% pada minggu lalu, menurut alat FedWatch CME.