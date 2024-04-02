Ada 2.470 Penerbangan Tambahan oleh 12 Maskapai di Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi mengatakan penambahan jadwal penerbangan mencapai 2.470 extra flights (penerbangan ekstra) per Selasa, 2 April 2024, untuk periode Lebaran.

“Kami memberikan fleksibilitas extra flight. Sampai dengan hari ini, dan ini selalu berubah, ya, ada 2.470 extra flights,” ujar Faik Fahmi, dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Penambahan penerbangan dioperasikan oleh 9 maskapai nasional dan 3 maskapai asing. Dengan demikian, 2.470 penerbangan ekstra tersebut dioperasikan oleh 12 maskapai.

“Itu extra flight-nya melalui 14 bandara. Jadi, ini adalah upaya dari teman-teman airline untuk bisa mengakomodir tingginya permintaan selama periode Lebaran ini,” kata Faik.

Faik mengatakan bahwa InJourney Airports atau Angkasa Pura Indonesia melalui 35 bandara yang dikelola memproyeksikan adanya peningkatan trafik angkutan udara pada periode Angkutan Lebaran 2024.

Angkasa Pura Indonesia memprediksi penumpang Angkutan Lebaran 2024 sebesar 7.971.471 pax, naik 3 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Lebaran 2019 yang berjumlah 7.747.891 pax, dan naik 10 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Lebaran 2023 yang sebanyak 7.228.462 pax.