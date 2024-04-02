Pengguna MotionBank Meningkat, Ini Strategi MNC Bank Maksimalkan Bisnis Digital

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) mencatatkan pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi MotionBank. Hal ini seiring semakin banyaknya pengguna bank digital di Indonesia.

Sederet strategi disiapkan demi memacu langkah ekspansi perusahaan sebagai pemain bank digital Tanah Air.

“Jadi saat ini memang kalau dilihat ya pemakai digital banking kita MotionBank itu semakin hari semakin bertumbuh. Siapa sih yang datang ke cabang kan sedikit sekali gitu ya. Orang transfer segala macem itu bisa dilakukan lewat aplikasi,” kata Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna saat ditemui di MNC Bank Tower, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

BACA JUGA: MNC Bank Dorong Inovasi Produk dan Layanan Perbankan

Berbagai macam program menjadi fokus emiten bank milik MNC Group tersebut. Rita memaparkan perseroan tengeh mengembangkan program kartu kredit yang saat ini sudah terhubung ke layanan digital.

“Jadi setiap orang dimanapun di Indonesia ini saat ini kalau butuh kartu kredit itu bisa apply-nya di MNC Bank dengan gampang. Kalau membuka rekening juga gampang kan kita juga terhubung dengan biometrik,”paparnya.

BACA JUGA: MNC Bank Kembali Raih InfoBank Digital Brand Awards 2024

Ekspansi di tingkat regional menjadi langkah MNC Bank dalam memacu pertumbuhan pemakai kartu kredit. Rita menuturkan pihaknya ingin menjangkau nasabah di luar kota besar.

“Kalau sekarang kan yang namanya kartu kredit orang banyak mainnya di kota gitu. Tapi sekarang kita mau menjangkau ke yang lebih di luar dari kota-kota besar juga gitu, karena kita punya MotionBanking,” paparnya.