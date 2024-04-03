Advertisement
HOME FINANCE

Mudik Asyik Bersama BUMN PT Pegadaian 2024 Siap Berangkat!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |18:23 WIB
Mudik Asyik Bersama BUMN PT Pegadaian 2024 Siap Berangkat!
Mudik Asyik Bersama BUMN PT Pegadaian 2024. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - PT Pegadaian dengan bangga menyelenggarakan program 'Mudik Asyik Bersama BUMN PT Pegadaian Tahun 2024' untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan tradisi mudik Lebaran.

Kegiatan ini diinisiasi sebagai wujud nyata dari implementasi bakti BUMN terhadap masyarakat dengan mengemban misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mendalam.

Dengan fokus pada mitigasi risiko kecelakaan lalu lintas selama musim mudik, program ini juga sejalan dengan upaya pencapaian TPB/SDGs 11 tentang Kota dan permukiman yang Berkelanjutan.

Seremonial flag off kegiatan ini akan dilaksanakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 5 April 2024, menandai dimulainya perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi para peserta.

Kegiatan Mudik Asyik tahun ini memberangkatkan total 3000 orang yang terdiri dari nasabah PT Pegadaian serta masyarakat umum untuk menunjukkan inklusivitas dan kepedulian PT Pegadaian terhadap seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap program Mudik Asyik Bersama BUMN PT Pegadaian Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, termasuk diantaranya memberikan wadah silaturahmi, serta mempererat ikatan kekeluargaan dalam nuansa Idul Fitri yang penuh berkah,” ujar Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan di Kantor Pusat Pegadaian, pada Rabu (03/04).

Peserta mudik dibagi berdasarkan wilayah keberangkatan, di antaranya Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Manado, Makassar, Denpasar, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Mudik Asyik bersama BUMN PT Pegadaian 2024. (Foto: dok Pegadaian)


