Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Melemah Imbas Saham Tesla Anjlok

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |07:37 WIB
Wall Street Melemah Imbas Saham Tesla Anjlok
Bursa saham Wall Street ditutup melemah (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (2/4/2024) waktu setempat. Bursa saham AS melemah karena investor mempertimbangkan kemungkinan bahwa Federal Reserve dapat menunda pemotongan suku bunga. Sementara saham Tesla turun setelah pembuat mobil listrik tersebut membukukan lebih sedikit pengiriman triwulanan untuk pertama kalinya dalam hampir empat tahun.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 396,61 poin, atau 1%, menjadi 39.170,24. S&P 500 (.SPX) kehilangan 37,96 poin, atau 0,72%, pada 5,205.81 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 156,38 poin, atau 0,95%, menjadi 16,240.45.

Saham Tesla turun 4,9%, salah satu penurunan terbesar pada S&P 500 dan Nasdaq.

Saham-saham sektor kesehatan juga termasuk yang berkinerja paling lemah pada hari ini. Saham UnitedHealth (UNH.N), CVS Health (CVS.N) dan Humana (HUM.N) semuanya turun tajam karena pemerintah AS mempertahankan tarif penggantian biaya untuk penyedia Medicare Advantage rencana kesehatan tidak berubah.

Kehati-hatian investor meningkat seiring imbal hasil Treasury AS 10-tahun naik ke level tertinggi sejak akhir November.

Laporan ekonomi AS yang solid baru-baru ini telah menimbulkan keraguan mengenai apakah The Fed dapat melaksanakan tiga kali penurunan suku bunga yang diuraikan dalam perkiraan terbarunya.

"Narasi 'lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama' kembali berlaku meskipun faktanya The Fed memang memperkirakan penurunan suku bunga pada tahun ini. Jadi hal ini membuat pasar khawatir," kata Quincy Krosby, kepala strategi global di LPL Financial di Charlotte. , Karolina utara.

Indeks Volatilitas CBOE (.VIX), pengukur ketakutan Wall Street, naik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement