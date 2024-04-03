Wall Street Melemah Imbas Saham Tesla Anjlok

JAKARTA - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (2/4/2024) waktu setempat. Bursa saham AS melemah karena investor mempertimbangkan kemungkinan bahwa Federal Reserve dapat menunda pemotongan suku bunga. Sementara saham Tesla turun setelah pembuat mobil listrik tersebut membukukan lebih sedikit pengiriman triwulanan untuk pertama kalinya dalam hampir empat tahun.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 396,61 poin, atau 1%, menjadi 39.170,24. S&P 500 (.SPX) kehilangan 37,96 poin, atau 0,72%, pada 5,205.81 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 156,38 poin, atau 0,95%, menjadi 16,240.45.

Saham Tesla turun 4,9%, salah satu penurunan terbesar pada S&P 500 dan Nasdaq.

Saham-saham sektor kesehatan juga termasuk yang berkinerja paling lemah pada hari ini. Saham UnitedHealth (UNH.N), CVS Health (CVS.N) dan Humana (HUM.N) semuanya turun tajam karena pemerintah AS mempertahankan tarif penggantian biaya untuk penyedia Medicare Advantage rencana kesehatan tidak berubah.

Kehati-hatian investor meningkat seiring imbal hasil Treasury AS 10-tahun naik ke level tertinggi sejak akhir November.

Laporan ekonomi AS yang solid baru-baru ini telah menimbulkan keraguan mengenai apakah The Fed dapat melaksanakan tiga kali penurunan suku bunga yang diuraikan dalam perkiraan terbarunya.

"Narasi 'lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama' kembali berlaku meskipun faktanya The Fed memang memperkirakan penurunan suku bunga pada tahun ini. Jadi hal ini membuat pasar khawatir," kata Quincy Krosby, kepala strategi global di LPL Financial di Charlotte. , Karolina utara.

Indeks Volatilitas CBOE (.VIX), pengukur ketakutan Wall Street, naik.