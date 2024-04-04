Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antisipasi Penumpukan Kendaraan, ASDP Terapkan Delaying Sistem Buffer Zone

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |07:46 WIB
Antisipasi Penumpukan Kendaraan, ASDP Terapkan <i>Delaying Sistem Buffer Zone</i>
Strategi ASDP antisipasi penumpukan kendaraan pada periode mudik (Foto: ASDP)
A
A
A

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan penerapan sistem penundaan (delaying system) melalui penyediaan titik zona penyangga (buffer zone) di rest area. Langkah ini merupakan salah satu fasilitas tambahan sebagai poin kritikal dalam mengantisipasi penumpukan kendaraan dan mengurai arus kendaraan di kawasan pelabuhan.

Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP M. Yusuf Hadi mengungkapkan dengan adanya proyeksi peningkatan produksi sebesar 15% untuk penumpang dan 14% untuk kendaraan dengan total produksi di 8 lintas pantauan nasional sejumlah 5,78 juta penumpang dan 1,37 juta kendaraan, ASDP mengambil langkah antisipasi dengan penerapan delaying system.

“Kelancaran arus mudik Lebaran 2023 salah satunya didukung dengan adanya penerapan sistem penundaan (delaying system) melalui penyediaan titik lokasi zona penyangga (buffer zone) di beberapa titik sehingga langkah tersebut akan diberlakukan kembali pada angkutan lebaran tahun ini,” ujarnya, Kamis (4/4/2024).

Untuk arah menuju Pelabuhan Merak terdapat Rest Area KM.43, KM.68, Lahan Munic, dan Cikuasa Atas, dll; sedangkan untuk arah Pelabuhan Bakauheni meliputi Rest Area KM.87B, KM.67B, KM.49B, KM.33B, KM.20B, Jalur Arteri Gayam, Kantor Lama Balai Karantian Pertanian, RM Gunung Jati, dll.

Hadi juga menambahkan untuk arah Pelabuhan Ketapang tersedia area buffer zone pada Terminal Sritanjung, Grand Watudodol, Lapangan Bola Areba, dan Jalur Lingkar; sedangkan untuk Pelabuhan Gilimanuk terdapat Terminal Kargo, UPPKB Cekik, dan Terminal Bus; Arah Pelabuhan Jangkar mencakup Lahan Parkir Paguyuban Petani Tebu; dan Arah Pelabuhan Lembar yaitu Terminal Sigenter dan Lapangan Parkir PDS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174166/asdp-Byte_large.jpg
Basmi Korupsi, ASDP Gandeng KPK Perkuat Integritas dan Transparansi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173899/asdp-GHXJ_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025, ASDP Siaga Hadapi Lonjakan Penumpang 30%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172395/kapal_asdp-FbqA_large.jpg
Waspada Calo, Beli Tiket Online Diberlakukan di Pelabuhan Sidangoli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171485/penyebrangan_kapal-7ehT_large.jpg
Dukung Konektivitas dan Ekonomi, Rute Penyeberangan Gunungsitoli-Sibolga Kembali Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169441/angkutan_penumpang-YNTd_large.jpg
Angkut Penumpang 3,07 Juta, ASDP Raup Laba Rp298 Miliar di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168658/kapal-3TXp_large.jpg
Perkuat Konektivitas Antarwilayah, Distribusi Logistik Tak Terganggu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement