86 Ribu Mobil Pemudik Lintasi Tol Cipali Hari Ini

JAKARTA - Astra Infra memperkirakan 86.000 kendaraan melintasi ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada hari ini. Adapun, kendaraan yang melintas di ruas Tol Cipali pada Rabu (3/4/2024) mencapai 242.000 unit.

Group Chief Operating Officer Astra Infra, Billy Perkasa menyebut, angka kendaraan pada Rabu kemarin mengalami peningkatan 43% dibandingkan lalu lintas harian normal atau sekitar 22,12% dibandingkan hari sebelumnya.

“Di tanggal 4 April 2024 Astra Tol Cipali memprediksi sebesar 86.000 kendaraan melintas di ruas Tol Cipali,” ujar Billy, Kamis (4/4/2024).

Untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas, lanjut dia, Astra Infra telah menyiapkan infrastruktur jalan, menyiagakan lebih dari 1.300 petugas yang dilengkapi armada patroli, derek, rescue, hingga ambulance.

Selain itu, pihaknya sudah menyiapkan sarana prasarana di rest area, dan pengaturan rekayasa lalu lintas. Astra Infra juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri untuk mensukseskan angkutan Lebaran 2024.