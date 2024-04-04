Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antisipasi Lonjakan Penumpang, 11 Maskapai Ajukan 2.151 Tambahan Penerbangan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |17:28 WIB
Antisipasi Lonjakan Penumpang, 11 Maskapai Ajukan 2.151 Tambahan Penerbangan
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) mengungkapkan ada 2.151 permohonan extra flight yang diajukan 11 maskapai penerbangan nasional. Permohonan untuk mengantisipasi tingginya pergerakan penumpang pesawat saat angkutan Lebaran 2024.

Direktur Utama AP I, MMA Indah Preastuty mengatakan, jumlah permohonan extra flight terbanyak adalah Bandara Internasional Juanda, Surabaya, dengan 538 permohonan. Lalu, Bandara Internasional Yogyakarta dengan 410 permohonan, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali 295 permohonan.

Atas permohonan extra flight, Indah memastikan, infrastruktur hingga kesiapan operasional bandara yang dikelola perseroan mencukupi.

"Pada prinsipnya secara infrastruktur bandara, kesiapan operasional, serta personel, AP I siap untuk mengawal dan memastikan kelancaran angkutan udara pada periode Angkutan Lebaran di tahun ini," ujar Indah, Kamis (4/4/2024).

Di sisi jumlah penumpang, AP I menargetkan 15 bandara bisa melayani 3,39 juta orang. Proyeksi itu meningkat 8 persen dibandingkan dengan realisasi penumpang pada Lebaran 2023 lalu, yakni 3,13 juta orang.

Perusahaan juga memperkirakan dapat melayani 26.000 pergerakan pesawat atau meningkat sebesar 8 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu.

"Pengoperasian Posko Lebaran di 15 bandara AP1 bertujuan untuk mengawal kelancaran operasional penerbangan selama periode arus mudik dan arus balik pada libur Hari Raya Idul Fitri. Operasional Posko Lebaran ini juga didasarkan pada prinsip safety, security, services, dan compliance," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809/penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157591/erupsi-CkgQ_large.png
Mengapa Penerbangan Bisa Dibatalkan Saat Gunung Erupsi? Ini Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/455/3149683/saudia_airlines-GaDT_large.jpg
Siapa Pemilik Saudia Airlines yang Diancam Bom Kedua Kali saat Angkut Jamaah Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149305/ancaman_bos_pesawat-xIAK_large.jpg
Kemenhub Pastikan Ancaman Teror Bom Pesawat Jamaah Haji di Saudia Airlines Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148297/garuda-wJXn_large.jpg
Penerbangan Garuda Indonesia Berjalan Normal meski Gunung Lewotobi Erupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148289/penumpang_pesawat-U5jk_large.jpg
Gunung Lewotobi Erupsi, 32 Penerbangan Dibatalkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement