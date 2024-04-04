Antisipasi Lonjakan Penumpang, 11 Maskapai Ajukan 2.151 Tambahan Penerbangan

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) mengungkapkan ada 2.151 permohonan extra flight yang diajukan 11 maskapai penerbangan nasional. Permohonan untuk mengantisipasi tingginya pergerakan penumpang pesawat saat angkutan Lebaran 2024.

Direktur Utama AP I, MMA Indah Preastuty mengatakan, jumlah permohonan extra flight terbanyak adalah Bandara Internasional Juanda, Surabaya, dengan 538 permohonan. Lalu, Bandara Internasional Yogyakarta dengan 410 permohonan, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali 295 permohonan.

Atas permohonan extra flight, Indah memastikan, infrastruktur hingga kesiapan operasional bandara yang dikelola perseroan mencukupi.

"Pada prinsipnya secara infrastruktur bandara, kesiapan operasional, serta personel, AP I siap untuk mengawal dan memastikan kelancaran angkutan udara pada periode Angkutan Lebaran di tahun ini," ujar Indah, Kamis (4/4/2024).

Di sisi jumlah penumpang, AP I menargetkan 15 bandara bisa melayani 3,39 juta orang. Proyeksi itu meningkat 8 persen dibandingkan dengan realisasi penumpang pada Lebaran 2023 lalu, yakni 3,13 juta orang.

Perusahaan juga memperkirakan dapat melayani 26.000 pergerakan pesawat atau meningkat sebesar 8 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu.

"Pengoperasian Posko Lebaran di 15 bandara AP1 bertujuan untuk mengawal kelancaran operasional penerbangan selama periode arus mudik dan arus balik pada libur Hari Raya Idul Fitri. Operasional Posko Lebaran ini juga didasarkan pada prinsip safety, security, services, dan compliance," paparnya.