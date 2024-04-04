Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

261.791 Tiket Kereta Mudik dan Balik Lebaran Masih Ada

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |20:08 WIB
261.791 Tiket Kereta Mudik dan Balik Lebaran Masih Ada
Tiket Kereta Mudik dan Balik Lebaran Masih Tersedia. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan 261.791 tiket kereta api untuk mudik dan balik Lebaran 2024 masih tersedia. Jumlah tiket itu untuk keberangkatan 10-21 April 2024 dari KAI Daop 1 Jakarta.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, kereta api jarak jauh yang telah disediakan untuk keberangkatan dari Jakarta, yaitu Stasiun Gambir, Pasar Senen, dan Stasiun Jakarta Kota. Adapun rata-rata per hari sebanyak 77 perjalanan kereta api.

"Berdasarkan data hari ini tanggal 4 April 2024, sebanyak 261.791 seat atau tempat duduk masih tersedia untuk arus mudik dan balik mulai tanggal 10 hingga 21 April 2024, baik itu keberangkatan KAJJ dari Stasiun Gambir maupun Stasiun Pasar Senen,” ujar Ixfan, Kamis (4/4/2024).

Dia mencatat, selama masa angkutan Lebaran 2024 atau 31 Maret hingga 21 April, KAI Daop 1 Jakarta telah menyedikan 1.677 perjalanan kereta jarak jauh dengan rata-rata 77 perjalanan perharinya.

Di mana, 40 perjalanan kereta berangkat dari Stasiun Gambir dan 37 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Dari jumlah perjalanan tersebut, telah disediakan 957.138 tempat duduk dengan rata-rata 43.506 tempat duduk per hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658/penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3163167/kereta_ap_logistik-BdK6_large.jpg
Jaga Ketahanan Pangan, Pengiriman Kontainer Reefer Capai 173 Ribu Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162858/menhub_dudy-gaCc_large.jpg
Menhub Akan Periksa INKA Imbas Kecelakaan Kereta Api di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162571/penumpang_kereta_api-RTDE_large.jpg
276.172 Tiket Kereta Api Ludes Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement