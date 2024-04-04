261.791 Tiket Kereta Mudik dan Balik Lebaran Masih Ada

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan 261.791 tiket kereta api untuk mudik dan balik Lebaran 2024 masih tersedia. Jumlah tiket itu untuk keberangkatan 10-21 April 2024 dari KAI Daop 1 Jakarta.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, kereta api jarak jauh yang telah disediakan untuk keberangkatan dari Jakarta, yaitu Stasiun Gambir, Pasar Senen, dan Stasiun Jakarta Kota. Adapun rata-rata per hari sebanyak 77 perjalanan kereta api.

BACA JUGA: Pemudik Mulai Padati Terminal Lebak Bulus

"Berdasarkan data hari ini tanggal 4 April 2024, sebanyak 261.791 seat atau tempat duduk masih tersedia untuk arus mudik dan balik mulai tanggal 10 hingga 21 April 2024, baik itu keberangkatan KAJJ dari Stasiun Gambir maupun Stasiun Pasar Senen,” ujar Ixfan, Kamis (4/4/2024).

Dia mencatat, selama masa angkutan Lebaran 2024 atau 31 Maret hingga 21 April, KAI Daop 1 Jakarta telah menyedikan 1.677 perjalanan kereta jarak jauh dengan rata-rata 77 perjalanan perharinya.

Di mana, 40 perjalanan kereta berangkat dari Stasiun Gambir dan 37 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Dari jumlah perjalanan tersebut, telah disediakan 957.138 tempat duduk dengan rata-rata 43.506 tempat duduk per hari.