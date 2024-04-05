Stok di Atas 20 Hari, Pasokan Batu Bara Buat Listrik Lebaran 2024 Dijamin Aman

JAKARTA - Subholding PLN Energi Primer (PLN EPI) menyatakan pasokan energi primer dalam kondisi aman menghadapi momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2024. Secara nasional untuk cadangan rata-rata energi primer saat ini mencapai di atas 20 hari operasi (HOP).

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, PLN berkomitmen penuh untuk memberikan listrik andal dalam penyediaan energi primer untuk operasional PLTU, sehingga seluruh masyarakat dalam merayakan momen penting keagamaan seperti halnya Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

”Hari Raya Idul Fitri merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk bersilaturahmi. Untuk itu kami berkomitmen memberikan suplai energi primer bagi PLTU, sehingga momen penting ini dapat dinikmati masyarakat dengan penuh kebahagiaan,” ujar Iwan di Jakarta.

Iwan mengungkapkan, pihaknya memperkuat rantai pasok dan memastikan kebutuhan energi primer seluruh unit pembangkit tercukupi menyambut momen Idul Fitri 1445 H.

Dirinya juga memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit dalam posisi yang aman. Pasokan batu bara untuk PLTU PLN tidak ada yang statusnya emergency dengan rata-rata pada rentang 22, 2 - 31,9 hari operasi (HOP).

Jika dirinci, untuk stok rata-rata batu bara PLTU PLN di Jawa Madura dan Bali (Jamali ) sebesar 24,9 HOP, stok rata-rata batubara di Sumatera-Kalimantan (Sumkal) sebesar 22,2 HOP dan stok rata-rata batubara di Sulawesi-Maluku-Papua-Nusa Tenggara (Sulmapana) sebesar 31,9 HOP.

”Saat ini, HOP batu bara berada dalam posisi yang sangat baik , stok cadangan kita berada di atas 20 HOP dan siap memberikan suplai listrik maksimal di momen Idul Fitri 1445 H,” jelas Iwan.

Iwan menjelaskan, pasokan batubara untuk kelistrikan umum tahun 2024 - 2026 telah dipenuhi melalui Penugasan kepada Sumber Tambang sesuai Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, nomor : B-1839/MB.05/DBB.OP/2023, tanggal 2 Desember 2023.