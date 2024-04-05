Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Jelang Pemilu 2024

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |09:26 WIB
Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Jelang Pemilu 2024 (Foto: Setpres)
JAKARTA - Ini alasan Presiden Jokowi bagi-bagi bansos jelang Pemilu 2024. Penjelasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)

Muhadjir menjadi menteri pertama yang memberikan keterangannya di depan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Muhadjir mengungkap alasan pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat jelang Pemilu 2024 adalah untuk memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebesar 6,5% sampai dengan 7,5%.

Sementara berdasarkan pada tahun 2023, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%.

"Agar target dapat terpenuuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, kita harus terus mengupayakan agar target 0% berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024," ucap Muhadjir di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).

