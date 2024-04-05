Hakim MK Heran Anggaran Bansos 2024 Lebih Besar Dibanding Pandemi Covid-19

JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang naik drastis dibanding waktu Covid-19 melanda Indonesia.

Menurut Arsul, hal ini juga dipertanyakan para pemohon dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Mengapa pandemi Covid-19 yang sudah berakhir tapi anggaran perlinsos justru naik?

"Awal Covid 2020 perlinsos Rp498 triliun, puncak covid di 2023 Rp468,2 triliun. Ketika tahun lalu Rp443,4 triliun dan ini naik Rp496 triliun. Mengapa pandemi covid sudah berakhir tapi anggaran perlinsos naik?" tanya Arsul, Jumat (5/4/2024).

Meski sudah mendapat penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal naiknya anggaran perlinsos 2024. Namun Arsul ingin lebih merinci jawaban tersebut.

"Tadi sudah dijelaskan karena faktor El Nino. Tapi apakah itu satu-satunya faktor, karena prasangkanya dikaitkan pemilu 2024, ini perlu penjelasan," ujarnya.