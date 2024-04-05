Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hakim MK Heran Anggaran Bansos 2024 Lebih Besar Dibanding Pandemi Covid-19

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |16:17 WIB
Hakim MK Heran Anggaran Bansos 2024 Lebih Besar Dibanding Pandemi Covid-19
Sidang MK dengan Menteri Jokowi dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang naik drastis dibanding waktu Covid-19 melanda Indonesia.

Menurut Arsul, hal ini juga dipertanyakan para pemohon dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Mengapa pandemi Covid-19 yang sudah berakhir tapi anggaran perlinsos justru naik?

"Awal Covid 2020 perlinsos Rp498 triliun, puncak covid di 2023 Rp468,2 triliun. Ketika tahun lalu Rp443,4 triliun dan ini naik Rp496 triliun. Mengapa pandemi covid sudah berakhir tapi anggaran perlinsos naik?" tanya Arsul, Jumat (5/4/2024).

Meski sudah mendapat penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal naiknya anggaran perlinsos 2024. Namun Arsul ingin lebih merinci jawaban tersebut.

"Tadi sudah dijelaskan karena faktor El Nino. Tapi apakah itu satu-satunya faktor, karena prasangkanya dikaitkan pemilu 2024, ini perlu penjelasan," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156001/bsu_cair_di_kantor_pos-WlVv_large.jpg
BSU 2025 Rp600.000 Tahap 4 Cair Capai 82,69 Persen, Cek di Pospay dan Bawa KTP ke Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155651/bsu_cair-4x3e_large.jpg
Penyaluran BSU 2025 Rp600.000 Terus Dilakukan, Cek Penerima di bsu.kemnaker.go.id dan Pospay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155370/bsu_cair_di_kantor_pos-NZk7_large.jpg
Waspada! Link Palsu BSU 2025 Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155117/bsu_cair-cgfs_large.jpg
Hati-Hati! BSU 2025 Tak Dipungut Biaya Sepeser pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154868/bsu_cair-w5ul_large.jpg
5 Fakta BSU 2025 Dikeluhkan Banyak Pekerja karena Belum Juga Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154852/bsu_cair-KIj3_large.jpg
Cek Syaratnya! Berikut Batas Waktu Ambil BSU 2025 Rp600.000 di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement