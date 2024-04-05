Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Tahir Jadi Pejabat Terkaya di Indonesia, Punya Harta Rp9,3 Triliun!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:10 WIB
Tahir Jadi Pejabat Terkaya di Indonesia, Punya Harta Rp9,3 Triliun!
Tahir Jadi Pejabat Terkaya di Indonesia, Punya Harta Rp9,3 Triliun (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Tahir menjadi pejabat terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan mencapai Rp9,3 triliun.

Tahir merupakan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang juga merupakan pengusaha.

Tahir menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023 ke KPK dengan kekayaan Rp9,3 triliun.

Dalam situs e-LHKPN KPK, Tahir melaporkan bahwa total harta kekayaannya mencapai Rp 9.345.716.818.693 (Rp 9,3 triliun). Angka itu masih bisa berubah hingga selesainya verifikasi LKHPN 2023.

Harta Tahir naik jika dibanding LHKPN tahun 2022 yang berjumlah Rp9,2 triliun. Dengan besarnya harta kekayaan yang dimiliki, Tahir merupakan pejabat negara yang memiliki harta paling banyak versi LHKPN 2023.

Tahir sendiri punya latar belakang pengusaha. Dia merupakan pendiri grup Mayapada dan merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia.

Diketahui, KPK mencatat sebanyak 14.072 Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) belum menyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga berakhirnya laporann pada 3 April 2024.

"KPK merinci, dari 14.072 PN/WL yang belum menyampaikan LHKPN-nya, tercatat bidang eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL. Selebihnya 314.540 WL atau 97,18 persen telah melaporkan," kata Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172514/gaji_asn_dan_pejabat_naik-1xoh_large.jpeg
5 Fakta Gaji ASN Naik atau Tidak, Ini Kata Purbaya dan Istana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171686/pejabat_negara_dan_pns_naik_gaji-Fo8i_large.png
Rencana Kenaikan Gaji Pejabat Negara dan ASN, Istana: Belum Bisa Dipastikan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement