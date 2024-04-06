10 Saham Paling Cuan Pekan Ini

Saham paling cuan selama sepekan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Daftar 10 saham paling cuan alias top gainers pada pekan ini. Selama sepekan perdagangan periode 1 sampai dengan 5 April 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,03% ke level 7.286,882 dari 7.288,813 pada penutupan pekan lalu.

Meski IHSG melemah, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan, dengan PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (FWCT) yang naik hingga 80,88%.

Untuk indeks sektoral yang menguat pekan ini ada sektor energi 1,57%, barang baku 5,52%, industri 0,80%, kesehatan 2,10%, infrastruktur 2,65%.

Sementara yang melemah diantaranya sektor konsumer non siklikal 1,29%, konsumer siklikal 0,60%, keuangan 3,51%, properti & real estate 2,11%, teknologi 1,88%, transportasi & logistik 1,65%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (6/4/2024), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (FWCT) yang naik 80,88% di level Rp123.

Menyusul FWCT, terdapat 9 emiten lain yang mengalami penguatan serupa. Berikut 10 saham paling cuan / top gainers sepekan:

1. PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (FWCT) melesat 80,88% di Rp123 dari Rp68.

2. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) naik 62,26% di Rp172 dari Rp106.

3. PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) menguat 40,00% di Rp105 dari Rp75.