Ini 5 Level Kemapanan Finansial Seseorang, Anda di Nomor Berapa?

JAKARTA - Setiap individu memiliki definisi merdeka finansial dan memiliki cara dalam hal pengelolaan keuangan yang semakin tinggi. Banyak orang yang mulai berusaha untuk mengelola keuangan mereka demi mencapai kemapanan finansial namun tergantung pada beban dan tujuan finansial mereka.

Dikutip dari postingan Instagram Perencana Keuangan Prita Ghozie @pritaghozie, Sabtu (6/4/2024), ada 5 level kemapanan finansial menurut teori Financial Independent Retire Early (FIRE).

Inilah 5 level kemapanan finansial berikut:

1. Bebas hutang

Bebas hutang merupakan langkah pertama menuju kemapanan finansial. Terbebas dari hutang memungkinkan seseorang untuk mengalokasikan uang untuk ditabung dan investasi.

2. "F You" Money

F You berarti "Forget You," dan apa maksud dari F You itu?

Memiliki kondisi keuangan yang stabil, sehingga kita bisa melupakan berapa banyak income yang diberikan oleh pekerjaan saat ini, sehingga seseorang bisa mudah memilih pekerjaan berapapun income yang dihasilkan. Ini juga merupakan sebuah persoalan yang berkaitan dengan uang, di mana seseorang sudah memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil.

Jika Anda sendiri belum berani untuk meninggalkan pekerjaan Anda, maka seseorang belum ada di fase ini.

3. Almost Financial Independence

Almost Financial Independence ini melibatkan perhitungan matematis untuk menentukan jumlah dana pensiun yang dibutuhkan, seseorang masuk kelvel ini ketika investasi rutin mereka diperkirakan akan mencapai jumlah dana pensiun yang diinginkan.

Cara mudah untuk mengatasinya adalah dengan mengalikan jumlah penghasilan tahunan yang dimiliki "cukup" untuk bertahan hidup di masa pensiun.

Lakukan perhitungan yang sangat realistis. Jangan terlalu optimis, karena setiap proses investasi tentu akan mengandung risiko.