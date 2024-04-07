Advertisement
HOT ISSUE

Cek Longsor Bocimi, Pak Bas: Sementara Dipasang Tiang Pancang

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |03:15 WIB
Cek Longsor Bocimi, Pak Bas: Sementara Dipasang Tiang Pancang
Jalan tol Bocimi longsor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan penanganan sementara pada longsor tol Bocimi. Pak Bas meninjau penanganan darurat Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di KM 64+600 A yang mengalami longsor.

Dia mengatakan penanganan sementara telah mulai dilakukan dengan pemasangan tiang pancang (sheet pile) untuk memperkuat bagian timbunan jembatan yang longsor.

"Nanti kita akan monitor kembali dan tes beban. Kami akan upayakan jalur B tetap dapat digunakan satu arah bagi kendaraan kecil untuk kelancaran mudik Lebaran 2024," kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi.

Menurut Menteri Basuki, penggunaan jalur B searah diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan arus kendaraan dari Jakarta - Ciawi ke Cigombong hingga ke Parungkuda/Cibadak.

"Nanti teknis pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian. Begitu juga untuk arus balik akan dibuka lanjur ke arah Jakarta. Kami juga masih bebaskan tarif tolnya dari Cigombong ke Parungkuda/Cibadak dan sebaliknya," kata Menteri Basuki.

Halaman:
1 2
