FINANCE HOT ISSUE

Pergerakan Ekonomi saat Mudik Lebaran 2024 Diprediksi Rp386 Triliun

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |20:13 WIB
Pergerakan Ekonomi saat Mudik Lebaran 2024 Diprediksi Rp386 Triliun
Penggerak Ekonomi RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar memproyeksikan pergerakan ekonomi selama periode mudik Lebaran mencapai Rp386 triliun.

Hal itu diperoleh dari potensi pergerakan manusia yang diperkirakan berjumlah 193 juta orang pada mudik Lebaran tahun ini.

“Artinya dalam kurun waktu selama liburan panjang Lebaran, katakanlah per kepala mereka spend Rp2 juta selama musim mudik, ada potensi sekitar Rp386 triliun yang menggerakkan perekonomian di Indonesia pada mudik Lebaran,” kata Zaki dalam keterangannya dikutip Antara, Minggu (7/4/2024).

Faktor utama yang mendorong pergerakan ekonomi selama libur Lebaran adalah ketersediaan transportasi umum dan infrastruktur pendukung. Ketersediaan bus, kereta api, dan pesawat terbang disebut menjadi faktor penting dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat.

Selain itu, jaringan jalan yang luas dan terhubung dengan baik di berbagai wilayah, seperti di Jawa, Sumatera, dan pulau lainnya, juga menjadi pendorong utama pergerakan masyarakat. Hal ini, kata dia, akan memicu minat masyarakat berwisata.

Halaman:
1 2
