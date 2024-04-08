Starling Untung Besar pada Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Pedagang kopi keliling atau biasa disebut Starling di dermaga Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten meraup keuntungan pada masa mudik lebaran. Hal ini membuat pedagang mampu menopang ekonomi keluarga.

Suwarsih (45) warga Kota Cilegon, Banten, Sabtu, mengaku mendapat keuntungan berkali lipat dengan berdagang kopi keliling di sekitaran Pelabuhan Merak.

BACA JUGA: Pergerakan Ekonomi saat Mudik Lebaran 2024 Diprediksi Rp386 Triliun

"Kami biasanya di hari normal pulang bisa membawa keuntungan Rp100 ribu saja, namun saat momen mudik ini rata-rata Rp300-500 ribu per hari," katanya dikutip Antara.

"Kalau saya jualan kopi ini ada agennya gitu, jadi ambil barangnya di dia, dengan modal Rp1 juta," katanya.

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Pembeli Setiap Tahun Belanja Lebaran di Tanah Abang

Ia mengaku berjualan kopi mulai dari pukul 17.00 WIB dan pulang keesokan harinya pukul 05.00 WIB.