Menhub Segera ke Lokasi Kecelakaan Maut KM 58 Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera menyambangi lokasi kecelakaan maut di di kilometer (KM) 58 Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Menhub akan didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Ya nanti sore saya akan ke sana dengan Pak Kapolri," kata Budi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024).

Budi mengaku belum menerima secara detil informasi mengenai kecelakaan tersebut. Menurutnya kecelakaan terjadi karena ketidaktaatan pengguna jalan.

"Saya belum menerima laporan detil di km 58. tapi biasanya Memang ketidaktaatan dari para pengguna tol. Biasanya mereka capek atau rest area nunggu rest area atau setelah rest area terjadi kelelahan tertentu," kata Budi.

Budi meyakini Kakorlantas sebagai komandan operasi ketupat telah menjalankan tugas dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan rencana detil sistem one way, contra flow yang saat ini dinilai berjalan baik.

"Saya yakin kalau nanti ada kecelakaan, ya kita nahas ya tapi justru menjadi pelajaran kita dan kita bisa ekspose pada masyarakat apabila tidak disiplin itulah risikonya. Saya turut prihatin atas kecelakaan itu. insya allah kita bisa mengatasi zero accident," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan menyebut sebanyak 12 orang yang meninggal berada dalam satu mobil Grand Max. Semuanya telah dilarikan ke RSUD Karawang, Jawa Barat.