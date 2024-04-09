Kelapa Parut Dijual Rp20 Ribu Jelang Lebaran, Emak-Emak: Biasanya Rp8.000

DEPOK - Harga kelapa parut di pasar melejit menjelang Lebaran. Sekarang harganya Rp20.000 per buah.

Mahalnya harga kelapa pun dikeluhkan para ibu-ibu yang hendak membuat rendang dan opor ayam untuk disajikan saat Hari Raya nantinya. Para ibu mempertanyakan kenapa harga kelapa parut bisa semahal itu.

"Biasanya delapan ribu bang, sekarang masa dua puluh ribu," kata Ibu Veronika, di Pasar Depen, Tapos, Kota Depok, Selasa (9/4/2024).

Ibu lainnya yang juga membeli kelapa, Naomi turut bertanya juga kepada pegadang kelapa parut tersebut. Namun dirinya memaklumi bahkan tingginya harga kelapa karena tingginya minat pembeli menjelang Lebaran.

"Memang biasa naik kalau mau Lebaran. Cuma sekarang mahal banget sampai dua puluh ribu," katanya.