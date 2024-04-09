Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Deretan Wanita Paling Kaya di Dunia

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |04:12 WIB
Deretan Wanita Paling Kaya di Dunia
Deretan Wanita Terkaya Dunia (Foto: Okezone.com/Business Insider)
A
A
A

JAKARTA - Daftar miliarder wanita dunia 2024 telah dirilis Forbes. Paling kaya masih Françoise Bettencourt Meyers dengan kekayaan USD99,5 miliar atau Rp1.572 triliun

Melansir Forbes, pada tahun ini, sebanyak 369 miliarder dari 2.781 miliarder atau 13,3% adalah wanita. Angka tersebut naik dari 337 pada tahun 2023, ketika wanita menyumbang 12,8% dari daftar miliarder terkaya di dunia versi Forbes.

Jika digabungkan, kekayaan mereka hampir USD1,8 triliun, lebih tinggi sekitar USD240 miliar dibandingkan tahun lalu.

Selain Françoise Bettencourt, wanita yang ada di dalam daftar tersebut di antaranya, Alice Walton. Dirinya memiliki kekayaan bersih USD72,3 miliar atau setaara Rp1.142 triliun.

Wanita terkaya di Amerika memiliki kekayaan USD15,6 miliar tahun ini, karena lonjakan harga saham Walmart sebesar 34% dalam 12 bulan terakhir. Ahli warisnya adalah putri tunggal pendiri Walmart Sam Walton.

Selanjutnya ada Julia Koch. Wanita ini memiliki kekayaan bersih USD64,3 miliar atau setara Rp1.015 triliun.

Istri David Koch merosot dari posisi wanita terkaya kedua menjadi ketiga tahun ini. Dia dan ketiga anaknya mewarisi 42% saham Koch Industries, yang memiliki bisnis mulai dari penyulingan minyak dan teknologi medis hingga handuk kertas.

Halaman:
1 2
