Proyek Smelter Freeport di Gresik Tuntas Mei 2024

JAKARTA - Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan progres pembangunan proyek smelter tembaga di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur sudah 94%. Progres pembangunan ini bakal rampung pada Mei mendatang.

“Sekarang ini sudah kira-kira 94% ya. Mei selesai. Bulan Juni mulai operasi tapi belum produksi,” kata Tony saat menghadiri open house di kediaman Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Rabu (10/4/2024).

BACA JUGA: Freeport Proses 850 Ribu Ton Konsentrat Tembaga di Smelter Gresik

Rencananya, pembangunan smelter akan selesai pada Mei tahun ini dan mulai beroperasi pada Juni. Pabrik pemurnian tembaga itu merupakan bagian dari percepatan hilirisasi tambang yang dicanangkan pemerintah.

“Karena kan konsentratnya di feeding ke dalam situ baru di sekitar awal agustus sehingga akhir agustus baru keluar katoda tembaganya,” imbuh Tony.

Selain itu, Tony pun menjelaskan smelter Freeport akan mulai memproduksi tembaga sekitar 50% dari kapasitas produksi. Smelter di Gresik memiliki kapasitas sekiat 1,7 juta ton.

“Nanti kita mulai di 50 persen dulu. Bulan Agustus nanti mulai dengan 50 persen. Akhir tahun ini itu akan 100 persen," imbuhnya.

Perlu diketahui, pembangunan smelter tersebut merupakan mandat dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport. Smelter itu berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.