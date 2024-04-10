Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Smelter Freeport di Gresik Tuntas Mei 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |18:09 WIB
Proyek Smelter Freeport di Gresik Tuntas Mei 2024
Proyek Smelter Freeport Selesai Mei 2024. (Foto: okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan progres pembangunan proyek smelter tembaga di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur sudah 94%. Progres pembangunan ini bakal rampung pada Mei mendatang.

“Sekarang ini sudah kira-kira 94% ya. Mei selesai. Bulan Juni mulai operasi tapi belum produksi,” kata Tony saat menghadiri open house di kediaman Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Rabu (10/4/2024).

Rencananya, pembangunan smelter akan selesai pada Mei tahun ini dan mulai beroperasi pada Juni. Pabrik pemurnian tembaga itu merupakan bagian dari percepatan hilirisasi tambang yang dicanangkan pemerintah.

“Karena kan konsentratnya di feeding ke dalam situ baru di sekitar awal agustus sehingga akhir agustus baru keluar katoda tembaganya,” imbuh Tony.

Selain itu, Tony pun menjelaskan smelter Freeport akan mulai memproduksi tembaga sekitar 50% dari kapasitas produksi. Smelter di Gresik memiliki kapasitas sekiat 1,7 juta ton.

“Nanti kita mulai di 50 persen dulu. Bulan Agustus nanti mulai dengan 50 persen. Akhir tahun ini itu akan 100 persen," imbuhnya.

Perlu diketahui, pembangunan smelter tersebut merupakan mandat dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport. Smelter itu berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124860/presiden_prabowo-4rKA_large.jpg
4 Fakta Smelter Emas Freeport di Gresik Jadi Kebanggaan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083736/habiskan-rp1-8-triliun-perusahaan-jerman-alirkan-gas-industri-ke-smelter-freeport-LPqnEruKs1.jpg
Habiskan Rp1,8 Triliun, Linde Alirkan Gas Industri ke Smelter Freeport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/320/3076423/3-fakta-smelter-freeport-kebakaran-padahal-baru-diresmikan-EblW1Cycbs.jpg
3 Fakta Smelter Freeport Kebakaran, Padahal Baru Diresmikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/320/3074640/esdm-selidiki-penyebab-kebakaran-smelter-freeport-di-gresik-96ezNXjcyR.jpg
ESDM Selidiki Penyebab Kebakaran Smelter Freeport di Gresik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068419/5-fakta-ri-punya-smelter-tembaga-100-bukan-milik-asing-zT0TxhUGMo.jpg
5 Fakta RI Punya Smelter Tembaga, 100% Bukan Milik Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067116/kerja-paksa-di-pabrik-smelter-nikel-indonesia-ini-faktanya-xngdQkum3R.jpg
Kerja Paksa di Pabrik Smelter Nikel Indonesia, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement