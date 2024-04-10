Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Pejabat Kaya Raya, Punya Harta Fantastis

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |06:10 WIB
Daftar Pejabat Kaya Raya, Punya Harta Fantastis
Daftar pejabat kaya raya di Indonesia (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Para petinggi negara telah melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para pejabat ini memiliki jabatan mentereng. Latar belakang pejabat ini merupakan pengusaha. Jadi tidak heran dengan harta yang dilaporkan ke KPK bernilai fantastis.

Berikut 5 pejabat terkaya di Indonesia? Ini dia daftarnya:

1. Dato Sri Tahir

Tahir menjadi pejabat terkaya di Indonesia dengan harta Rp9,3 triliun. Tahir merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). LHKPN Tahir 2023 masih dalam proses verifikasi oleh KPK.

2. Sandiaga Uno

Kemudian ada nama Sandiaga Uno yang menjadi pejabat terkaya di Indonesia. Sandiaga Uno merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan harta kekayaan ke KPK mencapai Rp7,9 triliun. Status LHKPN Sandiaga sendiri telah berstatus terverifikasi lengkap.

Halaman:
1 2
