HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Luar Ekspektasi, Inflasi AS Naik ke 3,5%

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |08:06 WIB
Di Luar Ekspektasi, Inflasi AS Naik ke 3,5%
Inflasi AS Naik di Luar Ekspektasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) mencatat laju inflasi 3,5% year-on-year (yoy) pada Maret 2024. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan 3,4% yoy.

Inflasi inti (Core Inflation) yang tidak termasuk komponen pangan dan energi juga meningkat 3,8%, dari estimasi 3,7% yoy.

Secara bulanan, inflasi AS memanas 0,4% month-on-month (MoM), lebih tinggi dibandingkan ekspektasi 0,3%, sementara inflasi inti bulanan mencapai 0,4% MoM.

Kenaikan inflasi disebabkan harga bahan bakar yang lebih mahal, ditambah biaya properti yang kian membengkak. Terjadi juga peningkatan harga di sisi sandang dan pangan.

Angka inflasi yang tinggi dinilai para analis dapat memaksa bank sentral atau Federal Reserve untuk mempertahankan level suku bunga saat ini menjadi lebih lama.

Sejatinya suku bunga yang tinggi membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga diharapkan dapat menekan konsumsi, agar terjadi penurunan harga.

Namun jika suku bunga tinggi dibiarkan terlalu lama, maka hal ini berisiko memicu perlambatan ekonomi yang parah, bahkan resesi.

Suku bunga Fed Rate saat ini merupakan level tertinggi dalam lebih dari dua dekade, pada kisaran 5,25%-5,5%. Sebelumnya analis memperkirakan bank akan mulai menurunkan biaya pinjaman tahun ini, yang mencerminkan fakta bahwa tingkat inflasi, yang mengukur laju kenaikan harga, telah turun secara signifikan sejak mencapai 9,1% pada tahun 2022.

Namun data ekonomi baru-baru ini, termasuk angka penciptaan lapangan kerja yang kuat pada minggu lalu, telah menimbulkan keraguan mengenai seberapa cepat pemotongan tersebut akan dilakukan.

Para analis, yang pernah memperkirakan penurunan suku bunga lebih cepat pada bulan Maret, telah erevisi perkiraan mereka. Banyak dari mereka tidak memperkirakan penurunan suku bunga hingga akhir musim panas ini, justru diperkirakan berlangsung tahun depan, melansir BBC, Kamis (11/4/2024).

