HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Mudik 2024, Ada Penumpang Lahiran di Kereta

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |14:23 WIB
Cerita Mudik 2024, Ada Penumpang Lahiran di Kereta
Cerita Mudik Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/KAI)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengungkapkan kisa pemudik hendak melahirkan di kereta api (KA) saat dalam perjalanan dari Bekasi, Jawa Barat ke Cepu, Jawa Tengah.

VP Public Relation KAI Joni Martinus mengatakan, ketika kereta hampir memasuki Stasiun Tegal, penumpang KA Sembrani yang bernama Meliana merasakan sakit perut. Meliana sendiri tengah hamil.

Mendapat informasi tersebut, petugas kereta yang dibantu penumpang lain yang juga berprofesi sebagai dokter anak dan salah seorang bidan di Puskesmas Senen Jakarta memberikan pertolongan pertama kepada sang ibu hamil itu.

Diketahui dokter anak itu bernama Rina Pratiwi yang bekerja di rumah sakit Kariadi Semarang. Sementara, bidan di Puskesmas Senen Jakarta bernama Feni Wulandari.

Setelah pertolongan pertama, Meliana dibawa ke Pos Kesehatan Tegal, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Islam Harapan Anda, Tegal. Sang wanita itu akhirnya melahirkan bayi laki -laki secara normal.

“Atas kejadian tersebut KAI memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang telah membantu ibu yang sedang dalam proses melahirkan di kereta api serta tim KAI yang memberikan responsif untuk membantu,” ujar Joni Martinus, Kamis (11/4/2024).

Joni mencatat, KAI memiliki ketentuan bagi ibu hamil yang menggunakan jasa kereta api. Bagi penumpang yang hamil 14 sampai 28 minggu wajib untuk didampingi satu penumpang dewasa.

Bila di luar usia kehamilan 14 hingga 28 minggu, wajib menyertakan keterangan dokter kandungan atau bidan yang menyatakan:

- Usia kehamilan pada saat pemeriksaan,

- Kandungan dalam keadaan sehat,

- Tidak ada kelainan dalam kandungan,

- Wajib didampingi oleh minimal satu orang pendamping dewasa.

