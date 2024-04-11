Puncak Arus Balik, 44 Ribu Penumpang Kereta Kembali ke Jakarta pada 15 April

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Daop 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik di wilayahnya terjadi Senin 15 April 2024 dengan jumlah penumpang kembali ke Jakarta dan sekitarnya mencapai 44.408 orang.

“Untuk pantauan arus balik puncaknya akan terjadi pada 15 April 2024 ada sebanyak 44.408 penumpang,” ujar Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko, dikutip dari Antara, di Jakarta.

Sementara itu, data kedatangan hari ini menunjukkan sebanyak 5.718 penumpang turun di Stasiun Gambir dan 13.386 penumpang turun di Stasiun Pasar Senen.

Sedangkan terkait keberangkatan arus mudik, ia menyampaikan bahwa 43.856 penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah kerja KAI Daop 1 Jakarta hari ini.

Jumlah tersebut meliputi 16.434 penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir, 18.825 penumpang dari Stasiun Pasar Senen, sementara sisanya dari berbagai stasiun lain.

Ixfan menyatakan bahwa hari ini pihaknya mengoperasikan total 41 perjalanan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir dan 34 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen dengan kota favorit yang masih menjadi tujuan masyarakat pascalebaran antara lain Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang, dan Purwokerto.