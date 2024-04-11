Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Harga Pangan di Hari ke-2 Lebaran, Beras dan Cabai Masih Tinggi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |15:12 WIB
Daftar Harga Pangan di Hari ke-2 Lebaran, Beras dan Cabai Masih Tinggi
Harga Pangan di Hari ke-2 Lebaran. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah harga pangan mengalami kenaikan pada ke-2 Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Harga komoditas pangan seperti beras premium dan cabai rawit merah masih tepantau mengalami kenaikan harga dibandingkan sebelumnya.

Demikian tercermin dalam data panel harga pangan yang dilansir MNC Portal Indonesia dari website Badan Pangan nasional (Bapanas), Kamis (11/4/2024) pukul 11.15 WIB.

Beras premium misalnya, kini dibanderol Rp14.310 per kg, naik Rp190 atau sekura 1,35% dibandingkan harga sebelumnya. Kemudian cabai rawith merah juga terpantau masih mengalami kenaikan harga. Saat ini cabai rawit merah dijual seharga Rp50.200 pe kgr atau naik Rp370.

Sementara itu, harga beras premium, bawang merah hingga bawang putih dijual masing-masing seharga Rp16.310 per kg, Rp39.660 per kg dan Rp41.840 per kg.

Halaman:
1 2
