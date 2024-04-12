Wall Street Ditutup 2 Arah Menanti Laporan Keuangan JPMorgan hingga Citigroup

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street ditutup beragam pada perdagangan Kamis waktu setempat. Saham-saham terkait teknologi memimpin kenaikan, karena data ekonomi menghidupkan kembali harapan bahwa inflasi tetap berada dalam tren melambat.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun tipis 2,43 poin, atau 0,01%, menjadi 38.459,08, S&P 500 (.SPX) naik 38,42 poin, atau 0,74%, menjadi 5.199,06 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) naik tajam 271,84 poin, atau 1,68%, menjadi 16.442,20.

Saham Megacaps yang sensitif terhadap suku bunga memberi Nasdaq keunggulan. S&P 500 juga ditutup di wilayah positif, sementara Dow Jones pada dasarnya tidak berubah.

Indeks Harga Produsen (PPI) lebih lemah dari perkiraan, mendukung narasi bahwa pertumbuhan harga masih melambat.

"Data pagi ini sedikit lebih mendukung hasil 'soft landing' yang tidak berbahaya dibandingkan data kemarin. Saya kira ini terasa seperti reaksi alami dari apa yang berpotensi menimbulkan reaksi berlebihan kemarin," ujar Ahli Strategi Investasi Senior Macro, Brian Nick, dilansir dari Reuters, Jumat (12/4/2024).

Pada hari Rabu, data CPI yang lebih tinggi dari perkiraan mengirim saham-saham melemah tajam dan imbal hasil Treasury ke level tertinggi sejak November. Laporan tersebut menghilangkan harapan bahwa bank sentral dapat menerapkan penurunan suku bunga sebanyak tiga kali sebelum akhir tahun, yang kemungkinan akan dimulai segera setelah pertemuan kebijakan bulan Juni.

“Ada indikasi bahwa angka inflasi yang menjadi perhatian The Fed – angka PCE – tidak akan seburuk CPI. Dan bagian pasar yang paling terdampak kemarin, mulai bangkit kembali hari ini," kata Nick.

Meskipun data PPI lebih menggembirakan, data tersebut menunjukkan bahwa penurunan inflasi menuju target tahunan bank sentral sebesar 2% mungkin terlalu berliku bagi The Fed.

Investor kini mengalihkan fokus mereka ke musim laporan laba kuartal pertama, dengan hasil dari tiga bank besar AS - JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Citigroup Inc (C.N), dan Wells Fargo & Co ( WFC.N) - dijadwalkan Jumat pagi.

Dari 11 sektor utama di S&P 500, sektor teknologi (.SPLRCT) berada di posisi terdepan, sementara saham finansial (.SPSY) menjadi sektor yang paling lamban.