Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Diandalkan saat Libur Lebaran

JAKARTA - PLN mengandalkan pembangkit listrik energi terbarukan untuk menerangi berbagai kegiatan selama libur Lebaran. Pembangkit listrik Saguling yang dipastikan tetap andal saat moment Lebaran 1445 Hijriah.

PLN juga memastikan langsung keandalan pembangkit di Central Control Room (CCR) PLTA Saguling yang berkontribusi besar terhadap sistem kelistrikan jawa-bali sebesar 2,7% dari total 27.700 MW dan juga sebagai black start sistem jaringan 500kV Jamali saat terjadi kendala kelistrikan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, UBP Saguling mempunyai peran penting dalam sistem kelistrikan Jawa Bali. Listrik yang dihasilkan disalurkan melalui Gardu Induk Tegangan Extra Tinggi (GITET) Saguling dan diinterkonesikan ke system jaringan se-Jawa dan Bali melalui Saluran Utama Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV.

"Kami bersama seluruh personil siaga yang ada di UBP Saguling akan selalu memastikan keandalan pembangkit yang ada, baik yang modern hingga heritage di mana banyak dari pembangkit kami di UBP Saguling berdiri sejak zaman kolonial, namun hingga kini masih tetap andal dalam memasok listrik," kata Edwin, Jumat (12/4/2024).

Edwin menambahkan, PLN IP UBP Saguling saat ini mempunyai kapasitas terpasang mencapai 844,36 MW dengan ditopang 7 Sub Unit dan 1 unit PLTA di bawah naungan anak perusahaan PLN IP yaitu Rajamandala Electric Power, sedangkan untuk kapasitas Unit PLTA Saguling sendiri berkapasitas 700,72 MW.