HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN Pastikan Semua Pembangkit Siap Pasok Listrik Selama Lebaran

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |08:21 WIB
PLN Pastikan Semua Pembangkit Siap Pasok Listrik Selama Lebaran
JAKARTA - PLN memastikan semua pembangkit dalam keadaan prima dan siap memasok listrik untuk kenyamanan masyarakat saat melaksanakan mudik Lebaran dan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasojo menyampaikan, PLN tengah bersiaga penuh terhadap sistem kelistrikan, personel hingga infrastruktur pendukung untuk menghadirkan momen lebaran dengan layanan listrik yang tetap terjaga keandalannya.

"Dalam menghadapi Lebaran, kita siaga penuh sampai tanggal 19 April mendatang. PLN berkomitmen untuk selalu menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat," kata Darmawan, Senin (8/4/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan sebagai Subholding PLN di bidang pembangkitan, PLN Indonesia Power memiliki peran penting dalam mendukung ketercukupan kebutuhan listrik khususnya saat sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan mudik untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman.

"PLN Indonesia Power berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dengan mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum masyarakat mudik lebaran, saya bersama BOD lain telah melaksanakan safari ke unit-unit untuk pastikan keandalannya," ujarnya.

"Sebelumnya kami juga telah instruksikan ke manajemen unit untuk memajukan seluruh pemeliharaan pembangkitan dan operasional sistemnya, melaksanakan inspeksi dan pengecekan secara rutin sehingga saat ini dalam keadaan prima, agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman," kata Edwin.

Edwin mengungkapkan, PLN Indonesia Power saat ini memiliki daya mampu netto sebesar 18.013 MW, daya mampu pasok 14.839 MW berasal dari 431 mesin pembangkit di 107 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan dengan kesiapan energi primer diatas 20 Hari Operasi Pembangkit (HOP) dengan dukungan ribuan personil dari PLN Indonesia Power. Kapasitas tersebut cukup untuk menunjang aktivitas pelanggan baik golongan rumah rangga, tempat ibadah, industri dan bisnis.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
