HOME FINANCE HOT ISSUE

H+2 Lebaran, KAI Daop 1 Berangkatkan 37.525 Penumpang

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |19:03 WIB
H+2 Lebaran, KAI Daop 1 Berangkatkan 37.525 Penumpang
Mudik kereta api H+2 Lebaran (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta telah memberangkatkan 37.525 penumpang pada H+2 Lebaran.

Dari jumlah tersebut, terdapat 75 perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) yang akan dan telah meninggalkan Jakarta.

“Yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 23.875 penumpang, sedangkan Stasiun Pasar Gambir 13.650 penumpang," kata Manajer Humas PT KAI (Persero) Daop 1, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (12/4/2024).

Ixfan menambahkan bahwa sebaran kota favorit yg menjadi tujuan antara lain Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang dan Purwokerto.

Berdasarkan pantauan per Jumat, 12 April 2024, tiket KAJJ untuk keberangkatan dari wilayah Daop 1 Jakarta telah terjual sebanyak 705.341 tiket. Ixfan menyebut data tersebut masih akan berubah karena proses penjualan tiket masih berlangsung.

Halaman:
1 2
