IHSG Besok Berpotensi Menguat ke Level 7.254-7301 Usai Libur Lebaran

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat di kisaran 7.254 - 7.301 pada sepanjang perdagangan besok, Selasa (16/4/2024).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, mengawali pekan ketiga di bulan keempat pasca libur panjang lebaran, IHSG masih terlihat cukup memiliki energi untuk kembali mengalami kenaikan tentunya setelah berhasil menggeser rentang konsolidasinya ke arah yang lebih baik pada beberapa waktu sebelumnya.

"Hal ini juga ditopang oleh beberapa faktor diantaranya masih tercatatnya capital inflow secara ytd ke dalam pasar modal Indonesia,” tulis William dalam risetnya, Senin (15/4/2024).

Menurut William, jelang rilis data perekonomian neraca perdagangan yang akan turut memberi warna terhadap pola gerak IHSG pada hari ini.

Saham-saham rekomendasi yang dapat jadi pilihan diantaranya: