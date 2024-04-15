Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Besok Berpotensi Menguat ke Level 7.254-7301 Usai Libur Lebaran

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |20:26 WIB
IHSG Besok Berpotensi Menguat ke Level 7.254-7301 Usai Libur Lebaran
IHSG Diprediksi Menguat (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat di kisaran 7.254 - 7.301 pada sepanjang perdagangan besok, Selasa (16/4/2024).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, mengawali pekan ketiga di bulan keempat pasca libur panjang lebaran, IHSG masih terlihat cukup memiliki energi untuk kembali mengalami kenaikan tentunya setelah berhasil menggeser rentang konsolidasinya ke arah yang lebih baik pada beberapa waktu sebelumnya.

"Hal ini juga ditopang oleh beberapa faktor diantaranya masih tercatatnya capital inflow secara ytd ke dalam pasar modal Indonesia,” tulis William dalam risetnya, Senin (15/4/2024).

Menurut William, jelang rilis data perekonomian neraca perdagangan yang akan turut memberi warna terhadap pola gerak IHSG pada hari ini.

Saham-saham rekomendasi yang dapat jadi pilihan diantaranya:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179135/ihsg_sepekan-IFRv_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor ke 8.271, Kapitalisasi Pasar  Rp15.234 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3179034/ihsg_ditutup_melemah-1cvk_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.271
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178676/ihsg_menguat-W1PH_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178539/ihsg_ditutup_melemah-0Emv_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.152
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178421/ihsg-FliI_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke 8.214 Jelang Pengumuman BI Rate
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement