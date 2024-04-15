Diskon 20% Harga Tiket Kereta Arus Balik Lebaran, Ini Daftarnya

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) memberikan potongan harga sebesar 20 persen bagi masyarakat yang membeli tiket di akhir masa arus balik Lebaran Tahun 2024 atau periode 15-21 April.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan diskon tersebut diberikan kepada pelanggan yang membeli tiket mudik dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen ke sejumlah daerah dengan membayar tarif sebesar 80 persen dari harga tiket.

Dirinya mengatakan promo tersebut berlangsung hingga masa akhir arus balik untuk kereta api tertentu pada kelas eksekutif, bisnis, serta ekonomi dengan tanggal keberangkatan terhitung pada hari ini hingga Minggu, 21 April.

Adapun tiket promo itu dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, online travel agent, serta mitra pemesanan lainnya.

"Promo Mudik Belakangan Ekstra Hemat kami gelar untuk memudahkan sebagian masyarakat yang baru bisa mudik Lebaran beberapa hari pasca hari H Lebaran. Barangkali terdapat masyarakat yang tidak dapat mudik pada hari H karena tanggung jawab pekerjaan, kehabisan tiket, atau menghindari kepadatan di tanggal-tanggal favorit mudik,” katanya dikutip Antara, Senin (15/4/2024).

Ia mengatakan ada 46 perjalanan yang mendapatkan promo potongan harga dengan rincian keberangkatan dari Stasiun Gambir sebanyak 22 kereta, serta keberangkatan dari Stasiun Pasarsenen sebanyak 24 kereta.