Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon 20% Harga Tiket Kereta Arus Balik Lebaran, Ini Daftarnya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |13:49 WIB
Diskon 20% Harga Tiket Kereta Arus Balik Lebaran, Ini Daftarnya
Arus Balik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) memberikan potongan harga sebesar 20 persen bagi masyarakat yang membeli tiket di akhir masa arus balik Lebaran Tahun 2024 atau periode 15-21 April.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan diskon tersebut diberikan kepada pelanggan yang membeli tiket mudik dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen ke sejumlah daerah dengan membayar tarif sebesar 80 persen dari harga tiket.

Dirinya mengatakan promo tersebut berlangsung hingga masa akhir arus balik untuk kereta api tertentu pada kelas eksekutif, bisnis, serta ekonomi dengan tanggal keberangkatan terhitung pada hari ini hingga Minggu, 21 April.

Adapun tiket promo itu dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, online travel agent, serta mitra pemesanan lainnya.

"Promo Mudik Belakangan Ekstra Hemat kami gelar untuk memudahkan sebagian masyarakat yang baru bisa mudik Lebaran beberapa hari pasca hari H Lebaran. Barangkali terdapat masyarakat yang tidak dapat mudik pada hari H karena tanggung jawab pekerjaan, kehabisan tiket, atau menghindari kepadatan di tanggal-tanggal favorit mudik,” katanya dikutip Antara, Senin (15/4/2024).

Ia mengatakan ada 46 perjalanan yang mendapatkan promo potongan harga dengan rincian keberangkatan dari Stasiun Gambir sebanyak 22 kereta, serta keberangkatan dari Stasiun Pasarsenen sebanyak 24 kereta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement