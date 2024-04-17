Advertisement
HOT ISSUE

Pengumuman! PNS DKI Jakarta Tak Ada WFH, Bolos Kena Sanksi

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |06:15 WIB
Pengumuman! PNS DKI Jakarta Tak Ada WFH, Bolos Kena Sanksi
PNS DKI Tanpa wfh. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, di lingkup Pemprov DKI pada hari ini tidak ada pemberlakuan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Hari ini hari kerja, jadi pemprov DKI tidak ada WFH semua harus masuk karena kan sudah 10 hari ini (libur)," kata Heru kepada wartawan usai Halal Bi Halal di Balai Kota Jakarta.

"Enggak ada. Semua masuk. Media aja masuk, masa karyawan saya WFH? Curang dong ya. Harus adil sama sama masuk," tambahnya.

Heru menambahkan bakal ada sanksi tegas bagi ASN yang tidak masuk pada hari pertama pascalibur lebaran 1445 Hijriah/2024.

"Ya sanksi dong, orang lain sudah kerja. Saya saja, kami sudah kerja semua, kepala dinas. Sanksi yang harus tegas," ujarnya.

Lebih lanjut, Heru meminta jajarannya termasuk Kepala Dinas masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengecek.

"Iya, saya minta BKD kan di wilayah ada, para wali kota, BKD, Kadis tadi kumpul, itu mengecek stafnya masing masing. Sekali lagi enggak ada jajaran DKI enggak ada WFH," ungkapnya.

Halaman:
1 2
