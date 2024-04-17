Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR Masih Sisa? Simpan Aja di MotionBank, Bunga hingga 5,75%

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |15:36 WIB
THR Masih Sisa? Simpan Aja di MotionBank, Bunga hingga 5,75%
MotionBanking. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Momen lebaran telah usai, berbagai pengeluaran untuk kebutuhan lebaran dan mudik pun telah terpenuhi.

Bagi yang bijak mengelola keuangan dan masih menyisakan THR, alangkah bijaknya jika dana THR tersebut bisa disimpan kembali di bank. Nah, bagi kamu yang masih bingung, MNC Bank memiliki program Deposito Motion dengan bunga simpanan hingga 5,75% p.a.

Adapun keunggulan Deposito Motion melalui MotionBank antara lain, penempatan nominal pokok minimum Rp200 ribu dengan jangka waktu fleksibel mulai dari 1,3,6 dan 12 bulan. Secara rinci, dengan nominal Rp200 ribu s.d Rp1 miliar pada tenor 12 dan 6 bulan, nasabah berhak mendapatkan bunga simpanan sebesar 5,75%. Sedangkan dengan nominal yang sama pada tenor 3 dan 1 bulan, nasabah mendapatkan bunga masing-masing 5,25% dan 5%.

Untuk menikmati layanan tersebut, berikut cara penempatan Deposito Motion melalui MotionBank:

• Buka aplikasi MotionBank.

• Pada dashboard utama, pilih produk motion, lalu pilih deposito.

• Klik “pengajuan Deposito Berjangka Baru”.

• Pilih jangka waktu yang diinginkan (1,3,6, atau 12 bulan),

• Isi data sesuai yang diminta.

• Pilih opsi jatuh tempo yang diinginkan (ARO, ARO+Bunga atau Non-ARO).

• Pada halaman konfirmasi, pastikan data sudah sesuai.

• Masukkan PIN dan penempatan Deposito Motion di MotionBank berhasil dilakukan.

