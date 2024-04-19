Bukan Borong, Erick Thohir: Arahan Saya ke BUMN Beli Dolar AS Terukur Sesuai Kebutuhan

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal arahan kepada BUMN mengenai kebutuhan dolar AS di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah akibat kondisi gejolak ekonomi dan situasi geopolitik dunia.

Erick menyebut BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar melakukan pembelian dolar dengan tepat guna, bijaksana dan sesuai prioritas dalam memenuhi kebutuhannya.

"Arahan saya kepada BUMN adalah untuk mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan, Bukan memborong, intinya adalah jangan sampai berlebihan, kita harus bijaksana dalam menyikapi kenaikan dolar saat ini," kata Erick di Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Erick menambahkan, hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam mengantisipasi dampak lanjutan dari gejolak geopolitik dan ekonomi global.