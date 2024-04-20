Tuai Kecaman, Ini Penjelasan KAI soal Tinggi dan Berat Badan di Lowongan Kerja

JAKARTA - PT Kereta Api Indoneisa (KAI) akhirnya menanggapi kecaman warganet terkait persyaratan lowongan kerja dengan posisi Management Trainee.

Warganet menilai kualifikasi yang diminta oleh KAI terlalu tinggi. Diantaranya ada persyaratan nilai minimal IPK yang harus diatas 3,5. Tidak hanya itu, pelamar harus mempunyai kemampuan bahasa inggris yang dibuktikan dengan sertifikasi TOEFL serta TOEIC yang mencapai 500.

Selain syarat dari bidang akademis, KAI juga menetapkan syarat fisik seperti tinggi badan. Untuk pria tinggi badan yang diperlukan minimal 160 cm sedangkan untuk tinggi badan wanita minimal 155 cm.

Karena persyaratan-persyaratan inilah warganet melayangkan protes kepada KAI di platform X.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus menanggapi protes warganet dengan alasan yang melatarbelakangi tingginya standar KAI.

IPK dan akreditasi perguruan tinggi dianggap dapat menilai indikator kualitas pendidikan dan kompetensi calon karyawan.

Kemudian terkait kualifikasi kemampuan bahaas inggris, KAI ingin memiliki pegawai dengan kapabilitas dan wawasan global untuk menjadi pimpinan KAI di masa depan. Kemampuan berbahasa inggris kini juga dianggap sangat penting dalam lingkungan bisnis global.

“Seperti yang kita tahu, KAI memiliki pelanggan dan kolega dari mancanegara. Kemampuan komunikasi yang baik dalam bahasa Inggris dapat mempermudah kolaborasi dan memastikan bahwa informasi dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak terkait,” ujar Joni Martinus.