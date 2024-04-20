Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tuai Kecaman, Ini Penjelasan KAI soal Tinggi dan Berat Badan di Lowongan Kerja

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |03:12 WIB
Tuai Kecaman, Ini Penjelasan KAI soal Tinggi dan Berat Badan di Lowongan Kerja
KAI Tanggapi Soal Protes Syarat pada Lowongan Kerja. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indoneisa (KAI) akhirnya menanggapi kecaman warganet terkait persyaratan lowongan kerja dengan posisi Management Trainee.

Warganet menilai kualifikasi yang diminta oleh KAI terlalu tinggi. Diantaranya ada persyaratan nilai minimal IPK yang harus diatas 3,5. Tidak hanya itu, pelamar harus mempunyai kemampuan bahasa inggris yang dibuktikan dengan sertifikasi TOEFL serta TOEIC yang mencapai 500.

Selain syarat dari bidang akademis, KAI juga menetapkan syarat fisik seperti tinggi badan. Untuk pria tinggi badan yang diperlukan minimal 160 cm sedangkan untuk tinggi badan wanita minimal 155 cm.

Karena persyaratan-persyaratan inilah warganet melayangkan protes kepada KAI di platform X.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus menanggapi protes warganet dengan alasan yang melatarbelakangi tingginya standar KAI.

IPK dan akreditasi perguruan tinggi dianggap dapat menilai indikator kualitas pendidikan dan kompetensi calon karyawan.

Kemudian terkait kualifikasi kemampuan bahaas inggris, KAI ingin memiliki pegawai dengan kapabilitas dan wawasan global untuk menjadi pimpinan KAI di masa depan. Kemampuan berbahasa inggris kini juga dianggap sangat penting dalam lingkungan bisnis global.

“Seperti yang kita tahu, KAI memiliki pelanggan dan kolega dari mancanegara. Kemampuan komunikasi yang baik dalam bahasa Inggris dapat mempermudah kolaborasi dan memastikan bahwa informasi dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak terkait,” ujar Joni Martinus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048/menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981/lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177960/menaker-7hYu_large.png
Menaker: Program Magang Berbayar Jadi Agenda Rutin, Tahun 2026 Dibuka Kuota 100.000 Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/455/3174597/kerja-V5cD_large.jpg
Daftar Perusahaan yang Buka Program Magang Nasional Dapat Gaji UMP, Pendaftaran 7 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174175/kerja-UNy8_large.jpg
Program Magang Digaji UMP Dibuka 15 Oktober 2025, Ini Syarat Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173913/rupiah-Jhp8_large.jpg
Cara Daftar Magang Berbayar Mulai 15 Oktober 2025, Dapat Gaji UMP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement