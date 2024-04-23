18 Aksi Emiten dari CARS, AALI hingga SDRA

, Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |06:04 WIB

Aksi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini. Di antaranya CARS, AALI, VINS, ASGR hingga SDRA.

Mengutip informasi saham BEI, Selasa (23/4/2024), aksi emiten yang dilakukan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga penyampaian rencana rights issue.

Berikut aksi emiten yang disampaikan hari ini:

1. CARS

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk di Gedung CARSWORLD, Ruang Monaco Lantai 1, Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Tangeran Selatan.

2. ASRM

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Asuransi Ramayana Tbk di Hotel Borobudur Banda A Room, Lobby Level, Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

3. ASJT

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Asuransi Jasa Tania Tbk di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Tania Tbk, Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No.1 Jakarta Selatan 12950.

4. MPXL

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT MPX Logistics International Tbk di Swissotel Lt. 7 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

5. AALI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Astra Agro Lestari Tbk di Catur Dharma Hall lt.5, Menara Astra, Jalan Jendral Sudirman Kav. 5-6 Jakarta Pusat 10220.

6. VINS

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Victoria Insurance Tbk di

Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl Jenderal Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930.

7. ASGR

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Astra Graphia Tbk di Catur Dharma Hall, Menara Astra Lantai 5 Jl. Jenderal Sudirman Kav.5-6 Jakarta.

8. HMSP

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 HM Sampoerna Tbk di Glass House (Lantai 8), The Ritz-Carlton Jakarta - Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 3 & 5, Jakarta - 12190.

9. JATI

Tanggal cum Dividen Tunai PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.

10. SCNP

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk

PT SCNP Tbk, Jl. Raya Narogong Km. 19 Dusun Pasir Angin, RT/RW 003/004 Cileungsi, Bogor 16820 Indonesia