Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Minta Para Ibu Jangan Ciptakan Generasi Sandwich

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |11:16 WIB
OJK Minta Para Ibu Jangan Ciptakan Generasi Sandwich
OJK ajak perempuan tak ciptakan generasi sandwich (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak perempuan Indonesia, terutama perempuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meraih kesejahteraan finansial. Kesejahteraan finansial dapat dicapai secara bertahap dimulai dari pemenuhan aspek literasi dan inklusi keuangan terlebih dahulu.

"Menuju piramida kesejahteraan finansial, yang pertama ibu-ibu harus terliterasi dulu. Kemudian terinklusi, gunakan produk jasa keuangan untuk memudahkan hidup ibu-ibu," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dilansir dari Antara, Rabu (24/4/2024).

Kemudian tahapan selanjutnya, jelas Friderica, yaitu pemberdayaan secara finansial dengan memanfaatkan produk atau layanan keuangan untuk mempermudah bisnis atau economic opportunities.

Kepada para peserta kegiatan edukasi keuangan, dia mewanti-wanti agar jangan sampai perempuan pelaku UMKM mengakses pembiayaan di tempat yang salah seperti melalui rentenir.

Friderica mengingatkan bahwa pemerintah dan lembaga jasa keuangan telah membuka akses-akses pembiayaan resmi dan tepercaya salah satunya seperti pembiayaan PNM Mekaar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga memiliki program kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR). Program tersebut, menurut Friderica, banyak dimanfaatkan oleh ibu-ibu di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180349/ojk-ljGL_large.png
OJK Usul Kebijakan Hapus Kredit Macet UMKM Kembali Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178491/ojk-btAY_large.jpg
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177993/ojk-si4O_large.jpg
Perpres Karbon Baru Terbit, OJK Sebut Bisa Tingkatkan Likuiditas Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/470/3177788/kpr-O6nN_large.jpg
Purbaya Sebut SLIK Hambat KPR, OJK: Bukan Penentu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177701/ojk-vkdm_large.jpg
OJK Minta Fintech hingga Bank Berantas Rentenir, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177699/ojk-ZGSP_large.jpg
OJK: Kerugian Masyarakat Akibat Scam Tembus Rp7 Triliun 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement