KCI Usul Tarif KRL Dinaikkan, Ini Alasannya

JAKARTA - Pemerintah mendapatkan usulan untuk menaikkan tarif Kereta Rel Listrik (Commuter Line) dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Mereka membahas usulan tersebut di Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal menyebut, kebijakan untuk menaikkan tarif krl tetap diputuskan oleh pemerintah. Pihak KCI hanya bisa membuat rencana serta mengajukan usulan.

Selanjutnya, Rizal mengatakan bahwa KCI tetap menaati keputusan pemerintah mengenai kenaikkan tarif KRL ini.

“Itu yang kemarin sudah direncanakan (kenaikan tarif) mungkin nanti aja,” ujar Rizal saat ditemui di Jakarta Pusat.

“Sekali lagi itu kebijakan dari pemerintah ya, eksekutor melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah,” paparnya.

Rizal bahkan belum tahu pasti kapan pemerintah menyampaikan keputusan tersebut melalui Kemenhub. Sehingga, untuk saat ini tarif KRL masih tetap sama.