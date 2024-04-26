IHSG Pagi Ini Dibuka Melemah ke Level 7.137

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Jumat (26/4/2024). IHSG dibuka melemah 0,24% di 7.137,93 pada Jumat (26/4)

Sempat menguat, indeks komposit cukup fluktuatif di detik-detik awal. Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks komposit masih melemah 0,34% di 7.130,63.

Sebanyak 111 saham menguat, 77 saham turun, sementara 246 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp350,07 miliar dari net-volume 419,13 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,60% di 917,96, indeks JII naik 0,15% di 512,44, indeks MNC36 melemah 0,51% di 352,04, dan IDX30 turun 0,56% di 465,83.

Sektor yang berada di zona merah antara lain konsumer siklikal 0,44%, keuangan 0,39%, industri 0,06%, infrastruktur 0,05%, konsumer nonsiklikal 0,09%, dan teknologi 0,15%. Sedangkan yang menguat yakni properti 0,16%, kesehatan 0,27%, energi 0,16%, dan bahan baku 0,35%.