Bandara Soekarno-Hatta Pastikan Keamanan, Keselamatan, dan Pelayanan Terbaik bagi Penumpang

Petugas Avsec di Bandara Soekarno-Hatta memastikan keamanan, keselamatan, pelayanan terbaik bagi penumpang. (Foto: dok Angkasa Pura 2)

JAKARTA - Bandara Soekarno-Hatta dengan tegas selalu berkomitmen untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan memberikan pelayanan yang unggul untuk melayani pengguna jasa di bandara, serta pemenuhan regulasi yang tinggi guna memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh penumpang pesawat.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Bandara Soekarno-Hatta menegaskan bahwa regulasi terkait keamanan dan keselamatan penerbangan harus sepenuhnya ditaati, tanpa toleransi apapun.

Pemeriksaan keamanan yang dilakukan oleh petugas Aviation Security (Avsec), melalui Security Check Point (SCP), menjadi salah satu upaya penting sebelum penumpang menuju boarding lounge untuk menunggu ke dalam pesawat.

Melalui proses pemeriksaan di security check point, petugas Avsec dapat mendeteksi dan mencegah masuknya barang-barang yang dilarang atau berbahaya ke dalam area keberangkatan pesawat. Barang-barang yang termasuk senjata, benda tajam, cairan tertentu, dan benda-benda lain yang dapat membahayakan penerbangan.

Selain itu, pemeriksaan keamanan juga bertujuan untuk mencegah akses penumpang yang tidak sah ke area terlarang di bandara dan untuk memastikan bahwa semua penumpang mematuhi peraturan keamanan penerbangan yang berlaku.

Dengan demikian, security check point merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan bandara dan penerbangan secara keseluruhan.

Senior Manager of Branch Communication & Legal M. Holik Muardi menghimbau kepada calon penumpang agar dapat mengetahui barang bawaan apa saja yang diperbolehkan ke dalam pesawat.