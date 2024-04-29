Emiten Cat Miliarder Hermanto Tanoko (AVIA) Raup Penjualan Rp1,9 Triliun di Kuartal I-2024, Naik 6,9%

JAKARTA - PT Avia Avian Tbk (AVIA) emiten cat milik miliarder Hermanto Tanoko meraup penjualan konsolidasi Rp1,9 trilliun pada kuartal I-2024. Angka ini naik 6,9% jika dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu.

Di periode yang sama, laba kotor konsolidasi berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 9,8% mencapai Rp886 miliar dengan tingkat marjin laba kotor sebesar 46,5%.

Kinerja bottom-line juga menunjukan pertumbuhan di mana EBITDA dan laba bersih masing-masing bertumbuh sebesar 6,9% dan 7,0% secara year-on-year.

Selain itu, marjin EBITDA berhasil tercatat sebesar 29,1%, dan marjin laba bersih sebesar 23,4%. Demikian dikutip dalam keterangan resmi AVIA, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Kinerja keuangan yang positif ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kombinasi strategi yang terintegrasi, mulai dari inovasi produk baru, perluasan pusat distribusi, beragam inisiatif pemasaran, sampai dengan kemampuan integrasi vertikal.

Diketahui, Avia Avian menargetkan pertumbuhan kinerja double digit di tahun 2024 ini. Pada 2023, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp1,64 triliun atau tumbuh 17,3% dari tahun 2022.

Tahun ini berfokus pada inovasi dan peluncuran produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, perseroan juga akan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui program express delivery.

“Yang kami akan lakukan cukup intensif, baik dari distribusi dan layanan jasa kepada toko bahan bangunan,” kata Head of Investor Relations Avia Avian, Andreas Timothy Hadikrisno.