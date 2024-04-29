Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Cat Miliarder Hermanto Tanoko (AVIA) Raup Penjualan Rp1,9 Triliun di Kuartal I-2024, Naik 6,9%

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |15:42 WIB
Emiten Cat Miliarder Hermanto Tanoko (AVIA) Raup Penjualan Rp1,9 Triliun di Kuartal I-2024, Naik 6,9%
Avia Avian Raup Penjualan Rp1,9 Triliun di Kuartal I-2024 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Avia Avian Tbk (AVIA) emiten cat milik miliarder Hermanto Tanoko meraup penjualan konsolidasi Rp1,9 trilliun pada kuartal I-2024. Angka ini naik 6,9% jika dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu.

Di periode yang sama, laba kotor konsolidasi berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 9,8% mencapai Rp886 miliar dengan tingkat marjin laba kotor sebesar 46,5%.

Kinerja bottom-line juga menunjukan pertumbuhan di mana EBITDA dan laba bersih masing-masing bertumbuh sebesar 6,9% dan 7,0% secara year-on-year.

Selain itu, marjin EBITDA berhasil tercatat sebesar 29,1%, dan marjin laba bersih sebesar 23,4%. Demikian dikutip dalam keterangan resmi AVIA, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Kinerja keuangan yang positif ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kombinasi strategi yang terintegrasi, mulai dari inovasi produk baru, perluasan pusat distribusi, beragam inisiatif pemasaran, sampai dengan kemampuan integrasi vertikal.

Diketahui, Avia Avian menargetkan pertumbuhan kinerja double digit di tahun 2024 ini. Pada 2023, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp1,64 triliun atau tumbuh 17,3% dari tahun 2022.

Tahun ini berfokus pada inovasi dan peluncuran produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, perseroan juga akan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui program express delivery.

“Yang kami akan lakukan cukup intensif, baik dari distribusi dan layanan jasa kepada toko bahan bangunan,” kata Head of Investor Relations Avia Avian, Andreas Timothy Hadikrisno.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180447/laba_emiten_bank-iByX_large.jpg
Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp63,74 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179154/emiten_ppre-dEr5_large.jpg
Emiten Konstruksi (PPRE) Raih Kontrak Baru di Proyek Tambang Nikel Konawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405/pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176924/rupslb_unilever_indonesia-KB3Y_large.jpg
Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3174011/tambang-ZPJQ_large.jpg
Operasional Proyek Tambang Pani Jadi Penopang Emiten EMAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/278/3172677/emiten_emas-KSqa_large.jpg
Ada Harta Karun, Emiten Tambang Ini Bakal Raup Cuan dari Emas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement